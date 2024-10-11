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17:09, 11 октября 2024Ценности

Crocs начала продавать резиновые кроксы для собак

Бренд Crocs начал продавать резиновые кроксы для собак за 4797 рублей

Кадр: DuckytheYorkie / YouTube

Американский бренд Crocs представил резиновые сабо для собак. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Марка начала продавать кроксы, которые имеют аналогичный классической модели дизайн. Обувь для собак представлена в двух цветах: розовом и зеленом. Отмечается, что они светятся в темноте, чтобы владельцы могли видеть питомцев во время вечерних и ночных прогулок. Стоимость таких кроксов составляет 50 долларов (4797 рублей).

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В феврале 2023 года тренд на резиновые кроксы у невест стал предметом споров в сети.

Информация о закрытии магазинов Crocs в России появилась в марте 2022 года.

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      Карина Черных
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