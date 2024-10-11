Crocs начала продавать резиновые кроксы для собак

Бренд Crocs начал продавать резиновые кроксы для собак за 4797 рублей

Американский бренд Crocs представил резиновые сабо для собак. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Марка начала продавать кроксы, которые имеют аналогичный классической модели дизайн. Обувь для собак представлена в двух цветах: розовом и зеленом. Отмечается, что они светятся в темноте, чтобы владельцы могли видеть питомцев во время вечерних и ночных прогулок. Стоимость таких кроксов составляет 50 долларов (4797 рублей).

В феврале 2023 года тренд на резиновые кроксы у невест стал предметом споров в сети.

Информация о закрытии магазинов Crocs в России появилась в марте 2022 года.