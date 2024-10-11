Дело о расправе над героем-пионером Павликом Морозовым попросили пересмотреть

«МК»: правнук убийцы пионера-героя Павлика Морозова потребовал пересмотреть дело

Дело о расправе над пионером-героем Павликом Морозовым и его братом в 1932 году попросил пересмотреть правнук одного из соучастников преступления Арсений Кулуканов. Об этом сообщает «МК».

Обращение направлено председателю комиссии при президенте России по реабилитации жертв политических репрессий. Кулуканов неоднократно пытался получить доступ к материалам дела, которые хранятся в Центральном архиве ФСБ, но получал отказ.

Правнук считает, что дело должно быть пересмотрено на основании выводов британского филолога-русиста Катрионы Келли, которая изучила архивные материалы о расправе над братьями Морозовыми и выдвинула версию о невиновности осужденных за это преступление.

Кулуканов просит создать рабочую группу по расследованию «Герасимовской трагедии» с привлечением историков, юристов, архивистов, представителей Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, Следственного комитета, ФСБ, МВД, Генпрокуратуры, которая бы пересмотрела дело Павлика Морозова.

С ним и его младшим братом Федором расправились в сентябре 1932 года у села Герасимовка. За это преступление осудили их родственников-кулаков, которых он разоблачил за укрывательство хлеба от государства. Арсений Кулуканов — муж сестры Павлика, Сергей, Ксения и Данила Морозовы были казнены.

19 сентября Генпрокуратура России сообщила, что за два года добилась отмены реабилитации более четырех тысяч репрессированных человек.