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07:30, 11 октября 2024Путешествия

Горничная в отеле Турции назвала отличительную черту российских туристов

Фото: Vojtech Bruzek / Unsplash

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова пообщалась с горничной турецкого отеля, которая назвала ей отличительные черты туристов разных национальностей. Ее наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам горничной, самые аккуратные гости отелей — россияне. «"Ваши женщины часто заправляют кровать и поддерживают в номере порядок, не разбрасывают вещи". Конечно, горничная потом перестилает постель, чтобы все было по стандартам. Но факт в том, что россияне обычно не живут как поросята», — пояснила собеседница Коноваловой.

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Англичан она назвала самыми неряшливыми туристами. «Разбросанные вещи, остатки еды и упаковки от чипсов, липкие круги на столах — у многих из них в комнате постоянный бардак», — отметила горничная, добавив, что британцы часто напиваются и ломают вещи, а также становятся проблемой для соседей из-за шума.

Самые щедрые гости отелей, по мнению сотрудницы клининговой службы, — немцы. Чаще всего туристы из других стран оставляют в качестве чаевых 1 доллар (около 97 рублей), жители Германии могут давать по 5-10 евро (около 500-1000 рублей), поделилась она.

Кроме того, турецкая горничная сказала, что в отеле, где она работает, часто бывают поляки и голландцы. Обычно они ведут себя шумно, могут устраивать в номерах вечеринки и оставлять горы мусора.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Турции и раскрыла истинное отношение местных к русским. Работник кафе признался ей, что туристы из России — основные клиенты его заведения и вообще самые частые туристы на всех курортах.

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      Алина Черненко
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