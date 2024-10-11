Из Угледара эвакуировали первую группу жителей

ТАСС: российские военные эвакуировали первую группу жителей из Угледара в ДНР

Из взятого российскими военными Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) эвакуировали первую группу мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Людей доставили в безопасное место и оказали им необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что сейчас они находятся в полной безопасности.

Оперативно-стратегическая группировка войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» признала отход украинских военных из Угледара 2 октября. По данным представителей соединения, высшее командование украинской армии дало разрешение на вывод военных из города для сохранения личного состава и боевой техники.

Министерство обороны России сообщило о взятии Угледара 3 октября. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».