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17:54, 11 октября 2024Спорт

Медведева одной фразой ответила на вопрос о соперничестве с Загитовой

Медведева заявила, что соперницами их с Загитовой считают только журналисты

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева во время пресс-конференции «Россия сегодня», транслируемой на странице во ВКонтакте, ответила на вопрос о соперничестве с соотечественницей Алиной Загитовой.

Спортсменка отреагировала на вопрос журналиста фразой «Соперницами нас считаете только вы». Она подчеркнула, что рада сменить Загитову в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Ранее директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о попытках сделать Медведеву ведущей шоу «Ледниковый период» вместе с Загитовой. Лайшев заявил, что заметил, что спортсменка не отказывалась, но «что-то не срослось».

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр-2018. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.

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      Анастасия Борисова
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