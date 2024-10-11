Медведева одной фразой ответила на вопрос о соперничестве с Загитовой

Медведева заявила, что соперницами их с Загитовой считают только журналисты

Российская фигуристка Евгения Медведева во время пресс-конференции «Россия сегодня», транслируемой на странице во ВКонтакте, ответила на вопрос о соперничестве с соотечественницей Алиной Загитовой.

Спортсменка отреагировала на вопрос журналиста фразой «Соперницами нас считаете только вы». Она подчеркнула, что рада сменить Загитову в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Ранее директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о попытках сделать Медведеву ведущей шоу «Ледниковый период» вместе с Загитовой. Лайшев заявил, что заметил, что спортсменка не отказывалась, но «что-то не срослось».

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр-2018. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.