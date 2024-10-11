Минобороны показало кадры срыва ротации ВСУ вертолетами в Курской области

МО опубликовало кадры срыва ротации ВСУ вертолетами Ка-52м в Курской области

Армия России с помощью вертолетов Ка-52М сорвала ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры работы экипажей вертолетов публикует Минобороны в Telegram-канале.

На кадрах видно нанесение ударов по позициям ВСУ экипажем вертолета Ка-52М. О том, были ли поражены вертолетами какие-либо другие цели ВСУ, информация не приводится.

8 октября российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области. Экипажи применили авиационные средства поражения, после чего выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Бои с ВСУ идут в Курской области больше двух месяцев. ВС РФ начали контрнаступление и освободили ряд населенных пунктов. Так, днем 9 октября Минобороны сообщило, что за сутки Вооруженные силы России вернули контроль над Новой Сорочиной и Покровским.