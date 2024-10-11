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11:39, 11 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о скором росте минимального размера пенсий

Собянин: минимальный размер пенсии с городской доплатой достигнет 25 850 рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В 2025 году минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей. О скором увеличении подобных социальных выплат жителям столицы сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Он уточнил, что пенсии с городской доплатой получают в настоящее время порядка двух миллионов пожилых жителей столицы. В целом социальные расходы составят половину бюджета Москвы в следующем году, пояснил Собянин. На эти цели городские власти выделят в общей сложности более 689 миллиардов рублей.

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Подобные меры подразумевают в том числе индексацию на 5,5 процента пособий и выплат различным категориям столичных жителей. Речь идет о представителях старшего поколения, семьях с детьми и людям с инвалидностью, уточнил мэр Москвы в своем Telegram-канале. Кроме того, к числу мер соцподдержки относятся доплаты к пенсиям, льготы на проезд в городском транспорте, на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) и лекарственное обеспечение. «Развитие системы соцподдержки — наша важнейшая задача», — резюмировал Собянин.

Ранее о скором росте пенсий предупредил россиян министр финансов Антон Силуанов. Он заявил, что с января 2025 года власти РФ проиндексируют подобные выплаты пожилым гражданам на уровень инфляции в стране. Руководитель Минфина отметил, что со следующего года размер пенсий увеличится как у работающих, так и нетрудоустроенных пенсионеров. При этом индексацию выплат для второй категории (для неработающих пожилых россиян) проведут впервые с 2015 года.

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