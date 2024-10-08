В России анонсировали рост средней пенсии по старости. Как увеличатся выплаты работающим пожилым россиянам?

«Известия»: в 2025 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 24 тысяч

В 2025 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тысячи рублей. Об этом говорится в документах проекта бюджета Социального фонда (СФР), передают «Известия».

Как следует из документов, к концу 2025 года средний размер пенсии увеличится на 7,5 процента. Отмечается, что предполагаемый рост выше запланированной в 2025 году индексации страховых пенсий, которые планирую увеличить на 7,3 процента.

Одной из причин роста пенсий станет возобновление индексации выплат работающим пожилым гражданам, приостановленной в 2016 году, пояснил научный сотрудник центра «ИНСАП» Институт прикладных экономических исследований президентской академии Виктор Ляшок. При этом отмечается, что данная мера не уберет полностью разрыв между выплатами незанятых и трудоустроенных пенсионеров, но может его снизить. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, минимальное доначисление составит 1,3 тысячи рублей.

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Некоторым категориям россиян уже повысили пенсии

С 1 октября выплаты уже проиндексировали некоторым категориям россиян. В частности, на 5,1 процент выросли пенсии у военных. При этом для каждого россиянина из этой категории граждан итоговая сумма будет разной, поскольку будет учитываться звание, выслуга лет и денежное довольствие.

Также пенсии проиндексировали гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, и тем, кто получил инвалидность первой группы. Прибавка составит 8134 рубля. Кроме того, в 2025 году данные категории россиян получат доплату к пенсии в размере 1200 рублей.

Помимо этого, с 1 апреля 2025 года на 14,75 процента вырастут социальные пенсии до 15,5 тысячи рублей. На них претендуют россияне, не накопившие достаточного трудового стажа для страховой пенсии, инвалиды, а также те, кто потерял кормильца. Уровень повышения связан с темпом роста федерального прожиточного минимума пенсионеров.

Россиянам назвали способ получать высокую пенсию

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала способ сделать выплаты в старости больше. По ее словам, в первую очередь, чтобы иметь высокую пенсию, нужно работать. Депутат посоветовала работать в белую, выработать соответствующий стаж и получить необходимое количество пенсионных баллов.

До этого сообщалось, что работа в районах Крайнего Севера и в сельской местности поможет россиянам законно увеличить размер пенсии.

Помимо этого, в Госдуме захотели разрешить россиянам передавать пенсионные баллы своим родителям. Предполагается, что россиянам будет разрешено передавать за один календарный год не более двух пенсионных баллов: по одному баллу каждому родителю или два балла единственному родителю. Ожидается, что увеличенное количество баллов у родителей повысит размер их пенсий и уровень жизни.

До этого Виктор Ляшок рассказал, что российские пенсионеры имеют право на доплату к пенсии, если содержат нетрудоспособных членов семьи. Размер выплаты в 2024 году составляет чуть более 2,7 тысячи рублей за каждого иждивенца.