У некоторых россиян выросли пенсии и зарплаты

Военным пенсионерам и бюджетникам проиндексировали выплаты с 1 октября

С 1 октября у некоторых россиян выросли пенсии. Речь идет о военных пенсионерах: согласно федеральному закону, выплаты им проиндексировали на 5,1 процента.

К военным пенсионерам относятся бывшие военные, те, кто проходил службу в противопожарной службе, войсках национальной гвардии и другие. Полный список можно посмотреть здесь. Еще пенсии увеличатся у тех, кто в сентябре отметил 80-летие. В этом случае удваивается фиксированная выплата, ранее она составляла 8134,88 рубля.

Кроме того, с октября вырастут и зарплаты бюджетников — на 5,1 процента. Это касается учителей и преподавателей, медицинских работников и работников сферы культуры, но только если речь идет об учреждениях с федеральным статусом.