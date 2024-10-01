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00:27, 1 октября 2024Экономика

У некоторых россиян выросли пенсии и зарплаты

Военным пенсионерам и бюджетникам проиндексировали выплаты с 1 октября

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 1 октября у некоторых россиян выросли пенсии. Речь идет о военных пенсионерах: согласно федеральному закону, выплаты им проиндексировали на 5,1 процента.

К военным пенсионерам относятся бывшие военные, те, кто проходил службу в противопожарной службе, войсках национальной гвардии и другие. Полный список можно посмотреть здесь. Еще пенсии увеличатся у тех, кто в сентябре отметил 80-летие. В этом случае удваивается фиксированная выплата, ранее она составляла 8134,88 рубля.

Кроме того, с октября вырастут и зарплаты бюджетников — на 5,1 процента. Это касается учителей и преподавателей, медицинских работников и работников сферы культуры, но только если речь идет об учреждениях с федеральным статусом.

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      Платон Щукин
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