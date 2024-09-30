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21:12, 30 сентября 2024Экономика

В России проиндексируют социальные пенсии

Соцфонд предложил проиндексировать социальные пенсии с апреля 2025-го на 14,75%

Фото: Pixabay

Социальные пенсии будут проиндексированы в России на 14,75 процента с 1 апреля 2025 года. Об этом говорится в проекте бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает ТАСС.

«Индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению: с 1 апреля 2025 года — 14,75 процента», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что страховые пенсии в России планируется увеличить на 7,3 процента в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции. Одинаковое повышение будет как у неработающих пенсионеров, которым выплаты индексируют каждый год, так и работающих, для которых индексация станет первой с 2015 года.

Другое повышение пенсий коснется некоторых российских граждан уже 1 октября. К ним относятся пенсии военных, граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет, и тех, кто получил инвалидность первой группы.

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      Марина Совина
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