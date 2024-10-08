В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию всем пенсионерам. Это объяснили социальной справедливостью

Депутат Миронов призвал выплатить россиянам 13-ю пенсию в конце года

Пожилым россиянам, получающим страховую пенсию по старости, предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию. С таким предложением выступил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, он направил соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. По мнению Миронова, такая мера восстановит социальную справедливость.

Миронов заявил, что средняя пенсия сейчас вчетверо уступает средней зарплате

В обращении, которое цитирует издание «Известия», говорится, что в соответствии с законом «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» доходы по пенсионному страхованию в этом году должны были составить 10,537 триллиона рублей — то есть вырасти на 11,4 процента. Однако по данным за январь-июль поступления выросли существенно больше — на 32,4 процента.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В документе отмечается, что при этом коэффициент утраченного заработка опустился с 30,5 процента в 2023 году до 23,5 процента в 2024-м — средняя зарплата в четыре раза выше средней пенсии.

Миронов подчеркнул, что такое положение абсолютно неправильно, и многие пенсионеры сегодня живут за чертой бедности. По его мнению, выплата 13-й пенсии поможет восстановлению социальной справедливости.

В России неоднократно обсуждали выплату 13-й пенсии

В сентябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщал, что в Госдуму до конца года внесут предложение о ежегодной выплате российским пенсионерам. По его словам, первая версия соответствующего документа не получила поддержки среди его коллег. Однако законопроект становится все более актуальным из-за повышенной инфляции.

Чернышов уточнил, что, по его задумке, 13-я пенсия будет одинаковой для всех. Он предложил рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь.

В декабре 2023-го депутат Госдумы Светлана Бессараб, отвечая на вопрос о пенсии, прозвучавший на пресс-конференции с Владимиром Путиным, рассказала корреспонденту «Ленты.ру», что 13-я пенсия на тот момент была невозможна из-за особенностей подобных выплат. Она объяснила, что 13-я зарплата выплачивается из прибыли, полученной сверх норматива.