В России предложили ввести 13-ю пенсию. Кому и за что она будет полагаться?

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию из-за инфляции и роста цен

В Госдуму до конца года внесут предложение о ежегодной выплате российским пенсионерам. Об этом рассказал вице-спикер ГД Борис Чернышов.

Парламентарий указал, что первая версия соответствующего документа не получила поддержки среди его коллег. Однако законопроект становится все более актуальным из-за повышенной инфляции. «Доходы наименее защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен», — объяснил он.

Чернышов уточнил, что по его задумке «13-я пенсия» будет одинаковой для всех. Он предложил рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь.

В октябре части пенсионеров повысят выплаты

В октябре военным пенсионерам и приравненным к ним категориям повысят пенсии. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский указал, что одним из факторов для повышения пенсии является индексация, обычно завязанная на уровне инфляции. Прогнозный параметр индексации, калькулируемый по ожидаемой инфляции, ранее составлял около 4,5 процента. «Однако актуальный уровень — даже несколько выше и составляет 5,1 процента», — заявил он. Гиринский добавил, что повышение произойдет из-за роста понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего. В среднем с учетом прибавки пенсии военных пенсионеров составят более 41,5 тысячи рублей в месяц, подсчитал экономист. Всего повышение коснется более 2,7 миллиона россиян.

Повышение пенсий коснется еще двух категорий россиян — вышедших на пенсию по выслуге лет, а также закончивших работать в августе. Также вырастут выплаты у пенсионеров, у которых появились нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца будет начислена сумма в размере 2,5 тысячи рублей в месяц.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для нескольких категорий граждан. Закон устанавливает прибавку к пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы. Выплата в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией будет устанавливаться в беззаявительном порядке.

В 2025 году пенсии проиндексируют дважды

В России с 2025 года пенсии будут перерасчитываться по новым правилам — не один, а два раза в год, рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Первый этап индексации в РФ состоится 1 февраля, а не 1 января, как это было в последние годы. При этом вторая индексация на 2,2 процента запланирована на 1 апреля 2025 года.

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