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02:47, 16 сентября 2024Экономика

Россиянам напомнили о росте пенсии в октябре

Доцент Гиринский: военным пенсионерам повысят пенсии до 41,5 тысячи рублей

Фото: Pixabay

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что с октября военным пенсионерам и приравненным к ним категориям повысят пенсии.

Эксперт напомнил, что одним из факторов для повышения пенсии является индексация, обычно завязанная на уровне инфляции. Прогнозный параметр индексации, калькулируемый по ожидаемой инфляции, ранее составлял около 4,5 процента.

«Однако актуальный уровень — даже несколько выше и составляет 5,1 процента», — заявил Гиринский, добавив, что повышение произойдет из-за роста понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего.

В среднем с учетом прибавки пенсии военных пенсионеров составят более 41,5 тысячи рублей в месяц, подсчитал экономист. Всего повышение коснется более 2,7 миллиона россиян.

Ранее сообщалось, что в России с 2025 года пенсии будут индексироваться по новым правилам — не один, а два раза в год. На повышение выплат могут рассчитывать те, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца, а также по инвалидности.

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      Марина Совина
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