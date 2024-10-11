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03:07, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Вероятность исполнения требований Зеленского по Украине оценили словами «почти без шансов»

Politico: шансы на исполнение требований Зеленского по Украине крайне малы

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Шансы на исполнение требований украинского президента Владимира Зеленского по дальнейшей поддержке Киева крайне малы, считают авторы газеты Politico.

Издание провело оценку вероятности исполнения требований политика по шкале «почти без шансов» до «очень вероятно». Членство Украины в Североатлантическом альянсе, которое представляется Зеленским как гарантия безопасности, в материале оценили как «почти без шансов».

«Хотя в НАТО заявили, что Украина в один прекрасный день вступит в организацию, сроки не определены — США и Германия возглавляют группу скептиков, опасающихся приема Киева», — говорится в публикации. При этом Украина подписала несколько десятков двусторонних соглашений с союзниками, которые, однако, «не дают ничего похожего на гарантии безопасности, предоставляющие членство в НАТО», отмечают авторы статьи.

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Politico также сомневается в возможности Киева получить разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь России и поставки крылатых ракет Taurus. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Италия поставили Украине ограниченные партии ракет дальнего радиуса действия, но они не хотят, чтобы ракеты применялись по территории РФ, утверждают авторы. «Германия упорно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus», — указывается в материале.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Разрешение со стороны западных стран Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь российской территории не изменит исход конфликта.

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      Маргарита Пименова
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