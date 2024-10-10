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02:40, 10 октября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал первый шаг своего «плана победы». Что ему нужно от НАТО?

Зеленский назвал приглашение Украины в НАТО первым пунктом своего плана победы

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приглашение страны в НАТО первым пунктом своего «плана победы». Об этом он заявил на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», передает Telegram-канал «Политика Страны».

Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Он подчеркнул, что приглашение в альянс не является членством в НАТО. Однако Украине необходимо усилить свои позиции уже сейчас, а не «после конфликта, не через десять лет, не через тридцать».

При этом, по словам Зеленского, в Киеве понимают, что есть страны, которые настроены скептически в этом отношении.

Что известно о «плане победы» Зеленского

В ходе своего визита в США Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и представил ему свой «план победы». Украинский политик уточнил, что у него с Трампом общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен. По его словам, они оба уверены: одержать победу должны украинцы, а не Россия.

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Позднее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после провального визита Зеленского в США на Западе потребовали от Киева скорее завершить конфликт. Он добавил, что Зеленский отказывается начинать переговоры, потому что боится ответственности.

Есть новый, секретный «план победы», от которого наши «союзники» так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать

Александр Дубинскийдепутат Верховной Рады

Зеленского с его «планом победы» отправили «куда подальше»

Источники РИА Новости ранее сообщили об отказе западных стран поддержать план украинского президента. Как утверждает источник, после отказа стран Запада поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского его ждут серьезные проблемы.

Сейчас, когда нет ни одобрения, ни разрешения на этот «план победы», это выглядит как серьезное поражение президента

источники

Более того, отмечается, что уже давно обсуждается разочарование западных лидеров в политике главы Украины.

Издание The Times также подтвердило, что администрация США отправила президента Украины с его «планом победы» «куда подальше», ограничившись выделением очередной финансовой помощи. Американцы не стали всерьез рассматривать желание Украины вступить в НАТО и отказались давать какие-либо гарантии.

После отказа США поддержать план Зеленский решил приехать в Берлин к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, чтобы показать свой «план победы», заявили в немецком правительстве.

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      Марина Совина
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