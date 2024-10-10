Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:56, 10 октября 2024Мир

Новый генсек НАТО высказался о разрешении ВСУ бить вглубь России

Генсек НАТО Рютте: разрешение ВСУ бить вглубь России не изменит исход конфликта

Фото: Eric Lalmand / Globallookpress.com

Разрешение со стороны западных стран Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь российской территории не изменит исход конфликта. Об этом заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Sky News.

«Союзники по НАТО еще не дали Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь России (...) Важно понимать, что это решение на использование таких ракет не изменит исход конфликта», — отметил генсек.

По словам Рютте, отсутствие решения по ударам ВСУ вглубь российской территории «не делает Украину слабее».

Ранее Рютте обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским право украинских войск наносить удары вглубь России поставленным дальнобойным оружием и подчеркнул, что решение по этому вопросу остается за каждым из союзников Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил о «прорывах по всему фронту» в Курской области

      Россияне рассказали о жизни с «биполяркой». Как дружба помогает им преодолевать трудности?

      Реклама

      Глава УЕФА упрекнул игроков с большими зарплатами

      Украина призвала не подписавшую Римский статут страну «арестовать» Путина

      В Совфеде назвали саммиты по Украине бессмысленными

      Число жертв разрушительного урагана «Милтон» в США увеличилось

      Алаудинов высказался о сроках освобождения Курской области

      Раскрыты основные причины потери интереса к сексу у женщин

      Раскрыта внешность Джека-потрошителя. Как кровавый маньяк был связан с Россией и масонами?

      По улицам США после урагана «Милтон» начали плавать аллигаторы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше