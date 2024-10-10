Новый генсек НАТО высказался о разрешении ВСУ бить вглубь России

Генсек НАТО Рютте: разрешение ВСУ бить вглубь России не изменит исход конфликта

Разрешение со стороны западных стран Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь российской территории не изменит исход конфликта. Об этом заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Sky News.

«Союзники по НАТО еще не дали Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь России (...) Важно понимать, что это решение на использование таких ракет не изменит исход конфликта», — отметил генсек.

По словам Рютте, отсутствие решения по ударам ВСУ вглубь российской территории «не делает Украину слабее».

Ранее Рютте обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским право украинских войск наносить удары вглубь России поставленным дальнобойным оружием и подчеркнул, что решение по этому вопросу остается за каждым из союзников Киева.