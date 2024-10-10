Генсек НАТО обсудил с Зеленским удары вглубь России

Генсек НАТО Рютте: решение по ударам ВСУ вглубь России остается за союзниками

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским право украинских войск наносить удары вглубь России поставленным дальнобойным оружием и подчеркнул, что решение по этому вопросу остается за каждым из союзников Киева. Его слова передает Reuters.

«Мы обсуждали это сегодня, но в конечном итоге все зависит от отдельных союзников», — заявил генсек альянса по итогам встречи с Зеленским в Лондоне.

Ранее украинский лидер прибыл в Великобританию для запланированных переговоров с премьер-министром страны Киром Стармером и Марком Рютте.

1 октября новый генсек НАТО поддержал удары ВСУ вглубь России, отметив при этом право каждой страны блока самостоятельно принимать решение по этому вопросу.