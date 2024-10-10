Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьером Великобритании

Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьером Великобритании Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Telegram-канал «BBC News | Русская служба».

Уточняется, что глава кабмина Великобритании встретил украинского лидера в Лондоне у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Что именно планируют обсудить стороны, неизвестно.

В ночь на четверг стало известно, что после отмены встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский решил отправиться в Лондон. Кроме переговоров со Стармером, у него также запланирована встреча с новым генсеком НАТО Марком Рютте.

Днем ранее, 9 октября, Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Представители Киева и Загреба подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве.