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12:07, 10 октября 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьером Великобритании

Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьером Великобритании Стармером

Фото: Mina Kim / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Telegram-канал «BBC News | Русская служба».

Уточняется, что глава кабмина Великобритании встретил украинского лидера в Лондоне у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Что именно планируют обсудить стороны, неизвестно.

В ночь на четверг стало известно, что после отмены встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский решил отправиться в Лондон. Кроме переговоров со Стармером, у него также запланирована встреча с новым генсеком НАТО Марком Рютте.

Днем ранее, 9 октября, Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Представители Киева и Загреба подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве.

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      Екатерина Грищенко
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