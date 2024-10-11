«Не мазал козявку, а отгонял мошек». Помощник российского губернатора оправдался за ковырявшегося в носу начальника

В Забайкалье оправдали губернатора Осипова, вытершего козявку о подчиненную

Помощник главы Забайкальского края Александра Осипова оправдался за поступок своего начальника, ковырявшегося в носу и вытершего руку о куртку начальницы лесничества Елены Шаляпиной. Он заявил, что тот якобы «не мазал козявку», а просто отгонял от женщины мошек.

По словам помощника, в день, когда Осипов заслушивал доклад о крупных пожарах в регионе, было слишком много насекомых. А чиновницу он задел, потому что хотел «повернуть ее в сторону горящей сопки».

Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять помощник главы Забайкальского края

В сети появилось видео, как Осипов ковыряет в носу и вытирает руку о подчиненную

В четверг, 10 октября, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как во время доклада Шаляпиной губернатор Забайкалья, стоя около нее, чистит нос и вытирает руку о чиновницу.

В тот день Осипов отказался отвечать по телефону редакции Mash о причинах своего поступка и, как утверждалось, бросил трубку. В приемной Осипова тогда посоветовали отправить журналистам официальный запрос.

На следующий день зампред правительства Забайкальского края по информационной политике Вячеслав Кулаков сообщил, что власти региона нашли полное видео инцидента. Они пересмотрели его и убедились, что ковырявший в носу Осипов действительно вытер руку о подчиненную.

«Все оказалось именно так», — сказал Кулаков, уточнив, что обсудил с губернатором российского региона произошедшее.

Глава Забайкалья извинился за свой поступок

По информации Baza, Александр Осипов уже принес извинения Елене Шаляпиной. Источники издания утверждают, что руководитель региона связался с главой Карымского лесничества утром 11 октября.

Губернатор пояснил женщине, что не хотел унизить или оскорбить ее. А Шаляпина, в свою очередь, приняла извинения, подчеркнул собеседник канала.