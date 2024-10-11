Евгений Плющенко вспомнил о жизни с наркоманами и сборе бутылок ради хлеба

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на YouTube-канале yanapozitive37 рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в начале спортивной карьеры.

По словам спортсмена, после переезда из Волгограда в Санкт-Петербург ему приходилось собирать и сдавать бутылки ради того, чтобы купить себе хлеб и чай. «Потом приехала ко мне мама. Мы снимали комнату в коммунальной квартире. С мышами, крысами. Пьяные люди какие-то были, наркоманы, я постоянно видел полицию, которая приезжала», — вспомнил Плющенко.

Бывший фигурист добавил, что его академия фигурного катания не приносит денег. «Я хотел сделать ее для детей. Так как у меня растут еще и мои сыновья, они занимаются фигурным катанием, еще и для них», — заявил Плющенко.

Ранее Плющенко рассказал о самом большом гонораре за участие в шоу. «Максимум был — 150 тысяч долларов за один выход», — поделился олимпийский чемпион.