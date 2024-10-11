Появились кадры последствий столкновения бетономешалки с автобусом под Астраханью

Очевидцы сняли последствия ДТП с бетономешалкой и автобусом под Астраханью

Очевидцы сняли последствия ДТП с участием бетономешалки и пассажирского автобуса на Аксарайском шоссе под Астраханью. Кадры публикует Telegram-канал «ДТП Астрахань».

На выложенных порталом кадрах видно, что после столкновения миксер бетономешалки буквально оторвало от основной конструкции автомобиля, а кабину грузовика полностью смяло. Рядом с разбитой бетономешалкой видно перевернувшийся автобус.

Первые сообщения об аварии появились около 17:00 по московскому времени. Как рассказали в полиции Астрахани, в результате аварии пострадали 14 человек, еще троих спасти не удалось — ими оказались два водителя и один из пассажиров автобуса. Уточняется, что ДТП произошло по вине водителя бетономешалки — он выехал на встречку и врезался в автобус.

Ранее сегодня, 11 октября, в Татарстане столкнулись два пассажирских автобуса. Пострадали девять человек, еще двоих спасти не удалось.