Премьер Грузии назвал закон об иноагентах законом о прозрачности революции

Премьер Грузии: закон об иноагентах является законом о прозрачности революции

Принятый парламентом Грузии в мае 2024 года закон «О прозрачности иностранного влияния», также известный как закон об иноагентах, по своей сути является законом о прозрачности революции. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, в 2022 году Грузия лидировала на фоне Боснии и Герцеговины, Украины и Молдавии, однако все равно не получила статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС). Политик добавил, что такое стечение обстоятельств использовала группа крупных НПО для попытки устроить революцию.

«За этим последовали шаги с нашей стороны, в том числе принятие закона о прозрачности. Этот закон, я бы сказал, даже не против революции. Это закон о прозрачности революции», — сказал он. Премьер Грузии подчеркнул, что если кто-то намерен устроить революцию в стране, то он может попытаться, но эта попытка должна быть прозрачной.

Парламент Грузии принял закон о «прозрачности иностранного влияния» в мае 2024 года. После этого в Тбилиси начались масштабные протесты оппозиции.

В среду, 9 октября, Конституционный суд Грузии отклонил ходатайство президента республики Саломе Зурабишвили о приостановке действия закона об иноагентах. Отмечается, что ходатайство истца не было удовлетворено до принятия окончательного решения рассмотрения иска в суде.