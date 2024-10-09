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12:37, 9 октября 2024Бывший СССР

Конституционный суд Грузии отклонил ходатайство об остановке действия закона об иноагентах

КС Грузии отклонил ходатайство Зурабишвили о приостановке закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Конституционный суд Грузии отклонил ходатайство президента республики Саломе Зурабишвили о приостановке действия закона об иноагентах, передает ТАСС.

Отмечается, что ходатайство истца не было удовлетворено до принятия окончательного решения рассмотрения иска в суде.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах в Грузии был принят на фоне попыток революций в стране.

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении в мае. Документ предусматривает внесение в специальный реестр некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20 процентов доходов из-за рубежа.

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      Валентин Карант
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