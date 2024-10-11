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18:02, 11 октября 2024Россия

Раскрыты подробности аварии с участием автобуса с вахтовиками и бетономешалкой

Число пострадавших в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Астраханью выросло

Кадр: НТВ

Число пострадавших в ДТП с автобусом с вахтовиками и бетономешалкой под Астраханью выросло до 17 человек. Подробности аварии раскрыли в МЧС, передает РИА Новости.

Изначально сообщалось о 14 пострадавших. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, еще троих не удалось спасти.

«На месте работают 16 специалистов МЧС России и 4 единицы техники», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным УМВД по региону, авария произошла в результате того, что водитель бетономешалки выехал на полосу встречного движения.

Об аварии на российской трассе стало известно днем 11 октября. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что после столкновения миксер бетономешалки буквально оторвало от основной конструкции автомобиля, а кабину грузовика полностью смяло.

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      Елена Торубарова
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