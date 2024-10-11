Россиянам раскрыли способ правильно отдыхать на выходных

Тренер Ольга Дерендеева призвала заранее планировать отдых на выходные

Тренер, специалист по адаптивной физической культуре, ЛФК и реабилитации Ольга Дерендеева назвала отдых полезным навыком, который нужно заранее планировать, как и любые другие дела. В комментарии «Ленте.ру» эксперт раскрыла способ правильно отдыхать на выходных, чтобы после них чувствовать себя бодро.

Тренер порекомендовала в первую очередь определиться, что наполняет радостью и вдохновением, а что истощает. После этого она рекомендовала продумать, куда хочется сходить в выходные, с кем встретиться. «Сочетайте разные виды отдыха, ведь лучший отдых — смена деятельности», — заверила эксперт. При этом она добавила, что лежание перед телевизором не дает силы для новой недели.

Дерендеева призвала на выходных не забывать про физическую активность, так как она благоприятно сказывается на самочувствии и настроении. Если рабочая неделя была тяжелой, достаточно будет энергичной прогулки на свежем воздухе.

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В выходные важно баловать себя любимой едой, на приготовление которой не хватает сил и времени в будни, продолжила эксперт. При этом она рекомендовала красиво сервировать стол и есть без спешки.

«Отоспаться за неделю невозможно, но качественно поспать важно. Поспите среднее количество часов, но с комфортом — заранее отложите технику, постелите свежее белье, примите ванну, погрузитесь в любимую книгу, а с утра никуда не спешите. Дайте себе время на восстановление, и тогда вы сможете выполнять другие дела эффективно и продуктивно», — подытожила фитнес-тренер.

Ранее Дерендеева подсказала упражнения для исправления осанки. Она посоветовала выполнять растяжку, чтобы снять напряжение мышц грудного отдела.