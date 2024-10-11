Российский футболист рассказал об отказе «Челси» ради «Спартака»

Российский футболист Павел Яковлев рассказал об отказе «Челси» ради «Спартака»

Российский футболист Павел Яковлев в эфире YouTube канала «Коммент.Шоу» рассказал о поступавших ему предложениях от европейских клубов.

По словам игрока, во время выступлений за московский «Спартак» им интересовался лондонский «Челси», однако он отказался рассматривать возможность перехода. «Еще мной интересовался бельгийский "Генк" (или "Гент"), и голландский ПСВ, если не ошибаюсь. Но мы приняли решение, что в России классно», — заявил Яковлев.

Футболист вспомнил, что агент пообещал ему хорошую зарплату в «Спартаке». «Что думаю об этом сейчас? Конечно, надо было уезжать», — заявил Яковлев.

Полузащитник был футболистом «Спартака» с 2009 по 2016 год, за это время он также был в аренде в нескольких других клубах. С 2024 года 33-летний хавбек играет в Медиалиге.