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15:07, 11 октября 2024Спорт

Российский футболист «Зенита» сделал выбор между колой и пивом

Российский футболист «Зенита» Максим Глушенков предпочел пиво коле
Максим Глушенков

Максим Глушенков. Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Российский полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в эфире СБГ ШОУ на YouTube сделал выбор между колой и пивом.

Игрок заявил, что предпочитает алкогольный напиток. «После игры это что вообще? Классика. Сколько норма для футболиста экстра-класса пивка? Два. Ну некоторые пьют колу. А смысл пить колу, если можно выпить пива?» — заявил Глушенков.

7 октября у Глушенкова было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. По предварительным прогнозам, срок восстановления игрока составит около четырех недель.

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел семь матчей в РПЛ. Он отметился семью голами и одной результативной передачей.

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      Алексей Гусев
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