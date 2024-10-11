Российский футболист «Зенита» сделал выбор между колой и пивом

Российский футболист «Зенита» Максим Глушенков предпочел пиво коле

Российский полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в эфире СБГ ШОУ на YouTube сделал выбор между колой и пивом.

Игрок заявил, что предпочитает алкогольный напиток. «После игры это что вообще? Классика. Сколько норма для футболиста экстра-класса пивка? Два. Ну некоторые пьют колу. А смысл пить колу, если можно выпить пива?» — заявил Глушенков.

7 октября у Глушенкова было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. По предварительным прогнозам, срок восстановления игрока составит около четырех недель.

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел семь матчей в РПЛ. Он отметился семью голами и одной результативной передачей.