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19:27, 11 октября 2024Спорт

Сафонов пошутил об алиментах бывшей жене

Футболист Сафонов пошутил об алиментах бывшей жене, отвечая на вопрос об успехе

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Вратарь сборной России и ПСЖ Матвей Сафонов в интервью шоу «Ты кто такой» во ВКонтакте пошутил об алиментах бывшей жене Анастасии.

Журналисты задали футболисту вопрос о том, как определяется уровень успеха голкипера. «Сколько алиментов в месяц платит», — ответил спортсмен.

7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу бывшей жены, однако он по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года.

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      Анастасия Борисова
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