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13:28, 11 октября 2024Ценности

Самбурская раскритиковала внешность Летучей и пожалела

Настасья Самбурская раскритиковала внешность Елены Летучей и пожалела

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская призналась, что раскритиковала внешность журналистки Елены Летучей и пожалела. Соответствующее интервью появилось в шоу Ляйсан Утяшевой в YouTube.

37-летняя звезда сериала «Универ» рассказала, что однажды между ней и бывшей ведущей популярной программы «Ревизорро» возник конфликт. При этом актриса подчеркнула, что попросила прощения у Летучей, однако та не приняла извинения.

«Она наговорила гадостей про наше "Ревизорро". А я, поскольку человек импульсивный, и я еще по внешке сверху прошлась. И потом уже, вроде, забыли про это. Потом была какая-то ситуация, и я понимаю, что некрасиво было, извинилась перед Леной, но она не приняла мои извинения», — уточнила Самбурская.

В сентябре Настасья Самбурская сменила имидж. Она появилась на восьмой презентации новых песен «Вечерний Звук». Для данного мероприятия знаменитость выбрала синее платье и перекрасилась из брюнетки в блондинку.

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      Екатерина Ештокина
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