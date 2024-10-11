Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:00, 11 октября 2024Экономика

Спрос российских работодателей на сотрудников из Африки взлетел

«Мигрант Сервис»: спрос работодателей РФ на сотрудников из Африки вырос на 68 %

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2024 года спрос российских работодателей на сотрудников из африканских стран вырос на 68 процентов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала уточнил, что наибольшее количество вакансий от российских работодателей в Африке наблюдается в Кении, Камеруне и Зимбабве. До 2024 года в каждом их этих государств количество предложений не превышало 500 штук. Однако спрос начал резко увеличиваться в январе-июне.

Наибольшие темпы прироста продемонстрировала Кения — в этой африканской стране количество предложения от российских работодателей увеличилось в 39 раз. Высокий спрос на рабочую силу со стороны отечественных работодателей также прослеживается в Зимбабве (плюс 1400 процентов), Камеруне (плюс 829 процентов), Замбии (плюс 700 процентов), Алжире (плюс 575 процентов), Уганде (плюс 349 процентов) и Маврикии (плюс 278 процентов).

Материалы по теме:
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

Кладов добавил, что в 2024 году российские компании впервые стали искать сотрудников в Малави, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Среди других экзотических регионов эксперт отметил размещение вакансий на Багамских островах, Барбадосе, Непале и Исландии. До 2024 года российские работодатели не выходили на рынки рабочей силы этих государств.

Лидерами среди российских регионов по объемам привлечения мигрантов традиционно стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Кладов связал подобное распределение в первую очередь с растущими запросами самих мигрантов. Они, подчеркнул аналитик, стремятся попасть не в те регионы, где наблюдается острая нехватка рабочей силы, а в места с более высокими и конкурентоспособными зарплатами. Подобные условия им могут предложить в основном компании из крупнейших российских городов, резюмировал Кладов.

Тенденция роста спроса отечественных работодателей на иностранных сотрудников началась в конце 2023 года. Ранее издание РБК со ссылкой на данные аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщало, что в январе-июне 2024-го в числе лидеров по темпам прироста числа размещенных вакансий помимо африканских государств также оказались Албания, Пакистан и Бельгия. Однако традиционными лидерами в этой области продолжают оставаться страны ближнего зарубежья — Казахстан и Белоруссия. Что касается дальнего зарубежья, то больше всего вакансий российскими работодателями были размещены для граждан Турции и Сербии.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Сейчас у него агония». Командир спецназа «Ахмат» высказался о судьбе Зеленского на фоне провалов ВСУ

      Стало известно о выходе российских военных на административную границу ЛНР

      Фитнес-тренер дал пять советов для снижения веса

      Появились кадры горящей четвертые сутки нефтебазы в Крыму

      Двое россиян получили срок и лишились машины за хранение и сбыт 11 килограммов наркотиков

      В Госдуме заявили о потере доминирования США и Евросоюза

      В Британии сообщили о критическом сокращении популяции диких животных

      Спрос российских работодателей на сотрудников из Африки взлетел

      Девушка обнаружила насекомое в необычном месте и получила совет сжечь свой дом

      В России дети искусали трехлетнюю девочку в детсаду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше