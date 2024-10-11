Спрос российских работодателей на сотрудников из Африки взлетел

По итогам первой половины 2024 года спрос российских работодателей на сотрудников из африканских стран вырос на 68 процентов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
Эксперт по миграционной повестке и найму персонала уточнил, что наибольшее количество вакансий от российских работодателей в Африке наблюдается в Кении, Камеруне и Зимбабве. До 2024 года в каждом их этих государств количество предложений не превышало 500 штук. Однако спрос начал резко увеличиваться в январе-июне.
Наибольшие темпы прироста продемонстрировала Кения — в этой африканской стране количество предложения от российских работодателей увеличилось в 39 раз. Высокий спрос на рабочую силу со стороны отечественных работодателей также прослеживается в Зимбабве (плюс 1400 процентов), Камеруне (плюс 829 процентов), Замбии (плюс 700 процентов), Алжире (плюс 575 процентов), Уганде (плюс 349 процентов) и Маврикии (плюс 278 процентов).
Кладов добавил, что в 2024 году российские компании впервые стали искать сотрудников в Малави, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Среди других экзотических регионов эксперт отметил размещение вакансий на Багамских островах, Барбадосе, Непале и Исландии. До 2024 года российские работодатели не выходили на рынки рабочей силы этих государств.
Лидерами среди российских регионов по объемам привлечения мигрантов традиционно стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Кладов связал подобное распределение в первую очередь с растущими запросами самих мигрантов. Они, подчеркнул аналитик, стремятся попасть не в те регионы, где наблюдается острая нехватка рабочей силы, а в места с более высокими и конкурентоспособными зарплатами. Подобные условия им могут предложить в основном компании из крупнейших российских городов, резюмировал Кладов.
Тенденция роста спроса отечественных работодателей на иностранных сотрудников началась в конце 2023 года. Ранее издание РБК со ссылкой на данные аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщало, что в январе-июне 2024-го в числе лидеров по темпам прироста числа размещенных вакансий помимо африканских государств также оказались Албания, Пакистан и Бельгия. Однако традиционными лидерами в этой области продолжают оставаться страны ближнего зарубежья — Казахстан и Белоруссия. Что касается дальнего зарубежья, то больше всего вакансий российскими работодателями были размещены для граждан Турции и Сербии.