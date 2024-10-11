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15:42, 11 октября 2024Спорт

Стал известен второй соперник сборной России по футболу в ноябре

В Футбольной ассоциации Брунея заявили, что сборная в ноябре сыграет с Россией

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сборная Брунея по футболу с высокой долей вероятности станет вторым соперником российской национальной команды в ноябре. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

В Футбольной ассоциации Брунея заявили изданию, что приглашение от Российского футбольного союза получено. «Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только, чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА», — заявили в организации.

Матч с Брунеем, скорее всего, состоится 15 ноября. 19 ноября команда Валерия Карпина должна сыграть с Сирией.

Ранее начальник сборной Сирии по футболу Муафак Фатхаллах назвал место проведения встречи с россиянами. По его словам, матч должен пройти в Волгограде.

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      Алексей Гусев
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