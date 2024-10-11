В сборной Сирии по футболу назвали место проведения матча с Россией

Начальник сборной Сирии Фатхаллах заявил, что игра с Россией будет в Волгограде

Начальник сборной Сирии по футболу Муафак Фатхаллах высказался о проведении матча с национальной российской командой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что с Российским футбольным союзом существует устная договоренность о проведении встречи в Волгограде в ноябре. «Но окончательное подписание обеими сторонами еще не состоялось», — заявил Фатхаллах.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу отказалась играть с Пакистаном и осталась без товарищеских матчей в октябре. Сбор команды досрочно завершился 10 октября.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.