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16:01, 9 октября 2024Спорт

Сборная России осталась без товарищеских матчей в октябре

Сборная России отказалась играть с Пакистаном и осталась без товарищеских матчей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сборная России по футболу отказалась играть с Пакистаном и осталась без товарищеских матчей в октябре. О решении Российского футбольного союза (РФС) сообщает «Чемпионат».

«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить», — заявили в организации. Ранее главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что не видит смысла играть с пакистанцами.

10 октября сборная России проведет на московском стадионе «Динамо» открытую тренировку. Участие в занятии также примут более 300 воспитанников спортшкол из Курской и Белгородской областей.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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      Дарья Коршунова
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