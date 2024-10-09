Карпин отреагировал на возможный матч против пакистанских футболистов

Карпин о соперниках сборной России: смысла играть с людьми из Пакистана нет

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на возможный товарищеский матч против пакистанских футболистов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это не нормальный соперник. Это мое мнение, смысл играть не со сборной. Смысла играть с людьми из Пакистана нет», — заявил специалист. Карпин отметил, что точной информации по матчу у него нет.

Накануне стало известно, что 11 октября россияне могут сыграть с командой, в которую войдут футболисты из пакистанских клубов. Днем ранее у национальной сборной запланирована открытая тренировка в Москве.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.