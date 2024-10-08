Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Камилла Рахимова
2:0
Завершен
Моюка Учижима
Ухань
Металлург Мг
1:2
Перерыв
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
16:36, 8 октября 2024Спорт

В Пакистане опровергли проведение товарищеского матча со сборной России

В Пакистане опровергли проведение матча со сборной России по футболу 11 октября
Сборная Пакистана

Сборная Пакистана. Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар опроверг информацию о проведении товарищеского матча со сборной России. Его слова приводит Sport24.

Мажар заявил, ПФФ не отправляла команду в Россию. «Любая информация о возможном матче между российской и пакистанской сборными в октябре является ложной. Игра в эту паузу, как было сказано ранее, невозможна. Команда, которая едет в пятницу в Россию, — это не национальная сборная нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее Telegram-канал «Коммент.Биги» сообщил, что россияне сыграют против Пакистана 11 октября. Днем ранее у национальной сборной запланирована открытая тренировка в Москве.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили об отмене второго саммита мира в ноябре

      Новый генсек НАТО призвал страны альянса поднять планку трат на оборону

      Кокетливая бобриха очаровала губернатора и избежала выселения

      Агент СБУ сфотографировал гостиницу в ДНР и был приговорен к колонии

      Крупная авиакомпания заявила об обязательном скромном дресс-коде для пассажиров

      Кристофер Нолан вмешался в съемки «Джокера» и изменил концовку

      Памела Андерсон рассказала о многолетних проблемах с психикой

      Российские пограничники покинут Армению

      Стало известно о взрывах в Харькове

      Германия забеспокоилась из-за возможного возвращения Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше