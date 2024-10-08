В Пакистане опровергли проведение товарищеского матча со сборной России

В Пакистане опровергли проведение матча со сборной России по футболу 11 октября

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар опроверг информацию о проведении товарищеского матча со сборной России. Его слова приводит Sport24.

Мажар заявил, ПФФ не отправляла команду в Россию. «Любая информация о возможном матче между российской и пакистанской сборными в октябре является ложной. Игра в эту паузу, как было сказано ранее, невозможна. Команда, которая едет в пятницу в Россию, — это не национальная сборная нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее Telegram-канал «Коммент.Биги» сообщил, что россияне сыграют против Пакистана 11 октября. Днем ранее у национальной сборной запланирована открытая тренировка в Москве.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.