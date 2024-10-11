Александр Рогов пожаловался на одиночество из-за большого количества работы

Стилист Александр Рогов пожаловался на одиночество и раскрыл причину отсутствия друзей. Соответствующее интервью, опубликованное во «ВКонтакте», эксперт дал телеведущей Карине Мурашкиной.

По словам эксперта, из-за плотного графика и большого количества работы его связи с близкими разорвались.

«Мне не с кем общаться. Мои близкие люди — те, с кем я работаю. То есть, если мы общаемся, мы в любом случае поговорим о работе. Я из-за работы растерял большое количество контактов и людей. Я не умею поддерживать отношения. Мне некому позвонить», — признался Рогов.

При этом звезда подчеркнул, что сейчас стал лучшей версией себя.

Ранее в октябре стилист Рогов перечислил способы носить один модный предмет гардероба осенью. Так, эксперт заявил, что кардиган не потерял актуальность и стал трендом сезона.