Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:47, 11 октября 2024Культура

Стивену Сигалу предложили пойти добровольцем на СВО

«Ветераны России» предложили актеру Стивену Сигалу пойти добровольцем на СВО

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Движение «Ветераны России» предложило актеру Стивену Сигалу, недавно посетившему зону специальной военной операции, записаться добровольцем в одно из формирования Минобороны. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на письмо главы движения Ильдара Резяпова.

Такое предложение Резяпова стало ответом на письмо Сигала президенту РФ Владимиру Путину, в котором он выразил готовность умереть за него и Россию.

«Готовность защищать страну — мощный символ верности и патриотизма. Мы готовы оказать любую помощь для вступления в одно из добровольческих формирований. Ваша поддержка укрепит уверенность в нашей общей победе», — говорится в письме.

Бывшая звезда голливудских фильмов Стивен Сигал в 2016 году получил гражданство России, а через несколько лет стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям.

Ранее сообщалось, что Сигал посетил Донецкую область и встретился там с пленными украинскими бойцами.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Жителей Ингушетии призвали наказывать чеченцев за слова Кадырова о кровной мести. Власти назвали это провокацией

      Соратник Кадырова дал прогнозы об окончании СВО на основе Священного Писания

      Министр обороны Нидерландов отчитался о военной помощи Украине

      Российский суд заочно арестовал журналиста из США за незаконное пересечение границы

      Crocs начала продавать резиновые сабо для собак

      Франция вызвала посла Израиля после обстрела миротворцев ООН

      Дело о расправе над героем-пионером Павликом Морозовым попросили пересмотреть

      Минобразования Украины поддержало полный запрет русского языка в школах

      В России прокомментировали слова Бербок о нежелании Путина общаться с Шольцем

      Российский генерал оценил масштабы вооружения ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше