Стивену Сигалу предложили пойти добровольцем на СВО

«Ветераны России» предложили актеру Стивену Сигалу пойти добровольцем на СВО

Движение «Ветераны России» предложило актеру Стивену Сигалу, недавно посетившему зону специальной военной операции, записаться добровольцем в одно из формирования Минобороны. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на письмо главы движения Ильдара Резяпова.

Такое предложение Резяпова стало ответом на письмо Сигала президенту РФ Владимиру Путину, в котором он выразил готовность умереть за него и Россию.

«Готовность защищать страну — мощный символ верности и патриотизма. Мы готовы оказать любую помощь для вступления в одно из добровольческих формирований. Ваша поддержка укрепит уверенность в нашей общей победе», — говорится в письме.

Бывшая звезда голливудских фильмов Стивен Сигал в 2016 году получил гражданство России, а через несколько лет стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям.

Ранее сообщалось, что Сигал посетил Донецкую область и встретился там с пленными украинскими бойцами.