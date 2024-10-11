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15:20, 11 октября 2024Забота о себе

Стоматолог раскрыл опасные для зубов осенние напитки

Стоматолог Джафри посоветовал отказаться от употребления глинтвейна

Фото: Gaby Dyson / Unsplash

Стоматолог Заим Джафри рассказал, что некоторые популярные осенью напитки могут быть опасны для зубов. Отказаться от их употребления он посоветовал в комментарии Bristol Post.

По словам врача, глинтвейн может окрасить зубы и вызвать обезвоживание Это происходит, потому что алкоголь уменьшает количество слюны, необходимой для смывания вредных бактерий. Стоматолог отметил, что изредка пить глинтвейн можно, однако после этого необходимо полоскать рот.

Еще одним неполезным для зубов напитком Джефри назвал тыквенный латте со специями. Доктор объяснил, что такой кофе содержит до 50 граммов сахара, что примерно вдвое превышает рекомендуемую суточную норму. «Потребление такого количества сахара приводит к образованию вредных кислот, которые размягчают защитную эмаль на зубах, делая их уязвимыми для кариеса», — раскрыл он.

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Вредит зубам и очень горячий кофе, предупредил стоматолог. Если пить его в холод на улице, то из-за резкой смены температуры на эмали зубов могут появиться трещины, а из-за них возникнет повышенная чувствительность зубов и боль, заключил Джафри.

Ранее стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин перечислил причины появления зубного камня. Главной из них он назвал недостаточную гигиену полости рта.

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      Вера Владзиевская
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