Уролог перечислил полезные для нормального уровня тестостерона после 30 лет продукты

У мужчин старше 30 лет выработка тестостерона постепенно снижается, но его можно повысить с помощью некоторых фруктов и овощей, рассказал уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Их врач перечислил в своем Telegram-канале.

Уролог сказал, что если мужчина поддерживает оптимальный вес, ведет здоровый образ жизни, то уровень тестостерона сохраняется на достаточном уровне. В противном случае может развиться нарушение работы яичек, снизиться либидо, мышечная масса и плотность костей.

Доктор добавил, что существуют некоторые продукты, которые благотворно влияют на уровень тестостерона. Особые полезные соединения содержатся в тимьяне, сельдерее, петрушке, винограде, яблоках, бобовых, томатах, зеленом чае, перечислил Лубенников.

«Питаясь правильно, вы имеете больше шансов сохранить нормальный синтез любых гормонов, в том числе и тестостерона», — резюмировал врач.

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