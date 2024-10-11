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03:41, 11 октября 2024Забота о себе

Уролог перечислил полезные для нормального уровня тестостерона после 30 лет продукты

Фото: Unsplash

У мужчин старше 30 лет выработка тестостерона постепенно снижается, но его можно повысить с помощью некоторых фруктов и овощей, рассказал уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Их врач перечислил в своем Telegram-канале.

Уролог сказал, что если мужчина поддерживает оптимальный вес, ведет здоровый образ жизни, то уровень тестостерона сохраняется на достаточном уровне. В противном случае может развиться нарушение работы яичек, снизиться либидо, мышечная масса и плотность костей.

Доктор добавил, что существуют некоторые продукты, которые благотворно влияют на уровень тестостерона. Особые полезные соединения содержатся в тимьяне, сельдерее, петрушке, винограде, яблоках, бобовых, томатах, зеленом чае, перечислил Лубенников.

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«Питаясь правильно, вы имеете больше шансов сохранить нормальный синтез любых гормонов, в том числе и тестостерона», — резюмировал врач.

Ранее уролог Решат Алиев рассказал, что регулярная сексуальная жизнь благоприятно сказывается на мужском здоровье. По словам специалиста, эрекция и семяизвержение — своеобразная проверка сосудов полового члена на работоспособность.

Их время пришло!
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      Вера Владзиевская
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      Уролог перечислил полезные для нормального уровня тестостерона после 30 лет продукты

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