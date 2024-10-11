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16:12, 11 октября 2024Мир

В Евросоюзе обсудят новые санкции против России

ЕС обсудит санкции против России в рамках нового санкционного режима 14 октября

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Страны — члены Европейского союза (ЕС) обсудят новые ограничения против России в рамках нового санкционного режима объединения на заседании в Люксембурге 14 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Главы МИД 27 стран Евросоюза обменяются мнениями касательно новых санкций в отношении России в рамках нового принятого санкционного механизма», — передает агентство слова высокопоставленного представителя ЕС, пожелавшего остаться анонимным.

По словам европейского чиновника, ожидается, что представители сообщества предложат список физических и юридических лиц, против которых будут введены ограничения в рамках нового механизма.

Совет ЕС утвердил новый санкционный режим 8 октября. Ужесточение ограничительных мер коснется физических и юридических лиц, «подрывающих основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность», а также представляющих угрозу для мирового сообщества в целом.

В ответ на его принятие официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый санкционный режим несет «дестабилизирующие» действия и нелегитимен с точки зрения международного права. По ее словам, это свидетельствует о «несамостоятельности Брюсселя».

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      Дарья Устьянцева
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