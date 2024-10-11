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11:05, 11 октября 2024Россия

В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС

Глава Крымской миссии Смирнов: Украина может войти в ЕС в составе других стран

Фото: РИА Новости

Единственный способ, каким Украина может стать частью Европейского союза (ЕС), — это войти в ЕС в составе других государств, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на публикацию итальянской газеты Corriere della Serа, где говорится, что Владимир Зеленский якобы согласен на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз.

«Мечты украинских евроинтеграторов могут сбыться лишь в том случае, если Львовская область станет частью Польши, а Закарпатье — частью Венгрии», — сказал Смирнов.

Он выразил уверенность в том, что ЕС в ближайшем будущем развалится, из-за чего разговоры о вступлении Украины в союз можно назвать пустыми.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявлял, что Украине для вступления в европейский союз нужно прекратить чтить украинских националистов. Сообщество, по его словам, не принимает страны с подобной украинской националистической идеологией.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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