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07:21, 11 октября 2024Россия

В России столкнулись два поезда

В Челябинской области столкнулись два поезда, данных о пострадавших нет

Фото: Южно-Уральская Магистраль РЖД / ВКонтакте

В Челябинской области произошло столкновение двух поездов. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, авария произошла на станции Челябинск-Южный в поселке Железнодорожный. О том, есть ли в результате инцидента пострадавшие, информации пока нет.

В октябре в Ленинградской области грузовой поезд протаранил КамАЗ. Авария произошла рядом с местом строительства моста. Грузовой автомобиль начал выезжать на переезд, когда подвозил стройматериалы, и не заметил приближающийся поезд.

В июле в Белгородской области в городе Губкин столкнулись два железнодорожных состава. Электропоезд на скорости 100 километров в час врезался в другой состав. Техники, приступившие к работе над возникшей проблемой, не закрепили состав должным образом, из-за чего тот начал катиться по уклону.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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