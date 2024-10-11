В России столкнулись два поезда

В Челябинской области столкнулись два поезда, данных о пострадавших нет

В Челябинской области произошло столкновение двух поездов. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, авария произошла на станции Челябинск-Южный в поселке Железнодорожный. О том, есть ли в результате инцидента пострадавшие, информации пока нет.

В октябре в Ленинградской области грузовой поезд протаранил КамАЗ. Авария произошла рядом с местом строительства моста. Грузовой автомобиль начал выезжать на переезд, когда подвозил стройматериалы, и не заметил приближающийся поезд.

В июле в Белгородской области в городе Губкин столкнулись два железнодорожных состава. Электропоезд на скорости 100 километров в час врезался в другой состав. Техники, приступившие к работе над возникшей проблемой, не закрепили состав должным образом, из-за чего тот начал катиться по уклону.