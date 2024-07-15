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15:22, 15 июля 2024Россия

В России столкнулись лоб в лоб два поезда. Один из них несся со скоростью 100 километров в час

В белгородском Губкине столкнулись два поезда, один человек погиб

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В городе Губкин Белгородской области столкнулись два железнодорожных состава. Электропоезд на скорости 100 километров в час врезался в другой состав — это произошло 13 июля на Лебединском горно-обогатительном комбинате.

«13 июля на Лебединском ГОКе произошло столкновение двух железнодорожных тяговых агрегатов», — сообщили в пресс-службе компании.

В результате происшествия пострадали два человека

По уточненным данным, когда электропоезд выезжал из тупика, сработал сигнал о неисправности. По предварительной информации, техники, приступившие к работе над возникшей проблемой, не закрепили состав как следует, из-за чего тот начал катиться по уклону. Поезд развил большую скорость и врезался в другой состав.

Кадр: Telegram-канал Baza

В результате происшествия пострадали два сотрудника локомотивной бригады — они находились внутри кабины. С травмами их доставили в больницу Старого Оскола. Как сообщили в пресс-службе Лебединского ГОКа, через два дня состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, и врачам не удалось его спасти.

«Комбинат окажет всю необходимую помощь и поддержку семье сотрудника», — говорится в сообщении. Также в ГОКе подчеркнули, что причины и обстоятельства произошедшего установит специальная комиссия.

Ранее пассажирский поезд сошел с рельсов в Республике Коми

26 июня близ Инты поезд с 232 пассажирами сошел с рельсов. В результате перевернулись девять вагонов.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Жертвами стали три человека. Не менее 70 человек получили различные травмы — от мелких порезов и переломов до черепно-мозговых травм. Пассажиры, отделавшиеся легкими ушибами, отправились к станции пешком по железнодорожным путям.

Многие из пассажиров направлялись на отдых к Черному морю. По словам очевидцев, многие в момент схода состава с рельсов спали и не поняли, что произошло. Людям пришлось выбираться из поезда через разбитые окна. «Некоторые вообще разбивали окна, чтобы выползти оттуда. Очень такая ужасная картина, стрессовая», — рассказала очевидица Инна.

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Предварительной причиной схода поезда с рельсов назвали размыв железнодорожной насыпи. Это привело к тому, что железнодорожные пути прогнулись над образовавшейся пустотой. После этого эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге призвал строить железные дороги по-новому на фоне изменения климата.

«Логично делать водоотвод таким, чтобы он справлялся с крайне тяжелыми погодными условиями. Здесь, видимо, сделали таким, что не справился. Результат все видят», — объяснил эксперт.

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      Маргарита Миронова
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