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22:21, 11 октября 2024Экономика

В ЦБ раскритиковали льготную ипотеку

В ЦБ раскритиковали льготную ипотеку словами о завещании ипотечных долгов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Доступность от льготной ипотеки была «съедена» ростом цен, в результате россияне берут ипотеку на долгий срок — до 35 лет и покупают маленькие квартиры. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов, передает РБК.

Как отметил Данилов, безадресную льготную ипотеку нужно было сворачивать раньше. За время ее действия доступность жилья не выросла — экономия от низкой процентной ставки «съелась» растущими ценами на жилье. По данным ЦБ, с 2000 года цены на первичном рынке в среднем по стране выросли в два раза (на 96 процентов), на вторичке — на 60 процентов.

Помимо этого, увеличился разрыв цен на первичку и вторичку. Изначально эта разница была 15-20 процентов, и это обусловлено тем, что новое жилье более качественное. Однако сейчас разница составляет 55 процентов.

В сентябре 2024 года средний размер ипотечного кредита в России достиг 4,81 миллиона рублей — это максимум с 2013 года. По сравнению с августом 2024 года показатель увеличился на 4 процента, а по сравнению с сентябрем 2023-го — на 16 процентов. Выдачи кредитов на жилье остаются низкими на фоне завершения массовой льготной ипотеки и слишком высоких ставок. В годовой динамике объем выдач упал на 62 процента.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсудят создание в России нескольких новых ипотечных программ. В первую очередь кредиты на жилье на особых условиях планируют разработать для занятых на передовых высокотехнологичных производствах.

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      Юлия Мискевич
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