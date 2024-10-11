Вор в законе Владимир Жураковский Пухлый предстанет перед российским судом

В Ставропольском крае вор в законе Жураковский предстанет перед судом

В Ставропольском крае перед судом предстанет 61-летний уроженец Краснодарского края по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным Telegram-канала «ПРАЙМ КРАЙМ», речь идет о воре в законе Владимире Жураковском, известном как «Пухлый». Он обвиняется по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), и части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Все материалы переданы в Ставропольский краевой суд.

По данным правоохранителей, в 2001 году после обвиняемый занял высшее положение в преступной иерархии. Он занимался распределением и контролем преступной кассы на территории Ставропольского края, кроме того, находил новые нелегальные источники дохода для ее пополнения. Также стало известно, что в 2014 году, под предлогом лечения супруги, убедил своего знакомого передать ему в долг 200 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. Отмечается, что во время расследования Журавской скрылся. Его объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. Сотрудники Интерпола задержали его в Танзании, а затем экстрадировали в Россию.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд приговорил 50-летнего Давида Чачибая, известного как вор в законе Дато Сван, к 15 годам колонии строгого режима.