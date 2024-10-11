«Наказать за такое поведение». Россия уничтожила командный пункт ВСУ, пока украинские бойцы снимали видео для TikTok

Снимавшие видео для TikTok бойцы ВСУ помогли ВС РФ ударить по командному пункту

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) навели на себя российские беспилотники, пока снимали ролики для социальной сети TikTok возле командно-наблюдательного пункта. О ситуации рассказал оператор беспилотников подразделения группировки «Юг» с позывным Печорин.

По его словам, у пункта было хорошее расположение для удара, российская разведка наблюдала бесконечное перемещение солдат ВСУ.

Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они [ролики в] TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение Печорин оператор беспилотников подразделения группировки «Юг»

ВСУ использовали блиндаж в районе населенного пункта Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) как командно-наблюдательный пункт. Он в итоге был полностью уничтожен.

Подразделение ВСУ перепутало российских военных с сослуживцами

Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее российских военнослужащих с сослуживцами. Военнослужащий с позывным Фауст рассказал, что инцидент произошел в ходе взятия под контроль населенного пункта Желанное в ДНР. Его бригада зашла туда «практически первой» — бойцы решили отдохнуть в одном из домов, но под утро к нему подъехала боевая машина ВСУ. Украинские военные подошли к дому и поздоровались, не успев понять, что внутри находились российские военнослужащие.

«Ну и все, и тут понеслось. Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать со двора, там палисадничек такой был, это им и стало преградой, ну и все», — поделился Фауст.

Экс-главком ВСУ выдал свое местоположение после звонка

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что прежний главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в 2023 году был ранен. Тогда российские войска нанесли удар по командному пункту на запорожском направлении. Кривонос уточнил, что обстрел командного пункта был произведен сразу после звонка из офиса украинского президента Залужному.

«Залужный поднял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле», — поделился он, уточнив, что бывшего главкома спасло лишь то, что помещение было хорошо укреплено.