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19:13, 4 октября 2024Бывший СССР

«Залужный получил дырку в теле». На Украине рассказали, как прежний главком ВСУ едва не погиб под российским ударом

Экс-генерал ВСУ Кривонос: Залужный получил ранение при ударе ВС РФ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Прежний главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в 2023 году был ранен, рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Тогда российские войска нанесли удар по командному пункту на запорожском направлении.

На видеозаписи, опубликованной украинскими СМИ, Кривонос говорит, что обстрел командного пункта был произведен сразу после звонка из офиса украинского президента Залужному.

Залужный поднял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле

Сергей Кривоносгенерал ВСУ в отставке

Отставной генерал заметил, что бывшего главкома спасло лишь то, что помещение было хорошо укреплено.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В 2023 году ходили слухи о тяжелом ранении Залужного

В прошлом году сообщалось, что экс-главком ВСУ получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области. Представитель хакерской группы утверждал, что Залужный перенес несколько тяжелых хирургических операций, которые могли отразиться на его способности управлять войсками. Слухи подогревало и то, что Залужный надолго пропадал из медиапространства.

Российский военный корреспондент Андрей Руденко также говорил о критическом состоянии бывшего командующего, ссылаясь на источник в руководстве ВСУ. Главком пропал из поля зрения 8 мая. По словам Руденко, именно в тот день Залужный получил тяжелое ранение. Более того, 10 мая Залужный не принял участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. Глава комитета адмирал Роб Бауэр рассказывал, что тогдашний главком ВСУ в письме объяснил ему свое отсутствие напряженной обстановкой на фронте.

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28 сентября 2022

На Украине обеспокоились исчезновением нынешнего главкома Сырского

В сентябре бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об исчезновении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он выразил обеспокоенность тем, что генерал пропал из публичного пространства на фоне неудач украинских войск в Курской области. «Сырский пропал — нету Сырского. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это тоже очень нехороший знак», — высказался Соскин.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, известная критикой командования украинской армии, заявила, что Сырский «прячется на даче» в Харьковской области. Также она отметила, что давно не было видно начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича на фоне слухов о получении взяток. Безуглая призвала военных объясниться и понадеялась, что информация о даче и взятках является выдумками.

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      Алина Гончарова
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