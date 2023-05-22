Хакеры заявили о тяжелом ранении Валерия Залужного. Что случилось с пропавшим с телеэкранов главкомом ВСУ?

Хакерская группа «Джокер ДНР» заявила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного

Представитель хакерской группы «Джокер ДНР» заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая. Об этом сообщается в одноименном Telegram-канале.

Ранение

Хакер сообщил, что украинский главком получил тяжелое ранение в начале мая при ракетном ударе по штабу ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области. По его словам, Залужный перенес несколько тяжелых хирургических операций, которые могут отразиться на его способности управлять войсками.

Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артемовска. У меня по этому поводу имеется серьезная информация хакер из «Джокер ДНР»

При этом хакер заключил, что Залужному как военачальнику грозит отставка.

Отсутствие в СМИ

Украинский военачальник прекратил делать публичные выступления после ряда ударов, которые нанесли российские подразделения по некоторым военным объектам на Украине. Хакер из «Джокер ДНР» заявлял, что ему «надоело смотреть на фейки со старыми фото якобы с Кипра на дорогущем курорте во время подготовки наступления ВСУ».

В свою очередь российский военный корреспондент Андрей Руденко также сообщал о критическом состоянии Залужного, ссылаясь на источник в руководстве ВСУ. Он напомнил, что главком пропал из медиапространства 8 мая. По словам Руденко, в тот день Залужный получил тяжелое ранение во время нахождения в Днепропетровской области на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ.

Военкор уточнил, что сейчас главком находится в главном военном клиническом госпитале, где медики, включая иностранных специалистов, борются за его жизнь. При этом 21 мая Залужный появился в телеэфире впервые за последние несколько недель.

При этом 12 мая Залужный появился на публике после слухов о его гибели и дал интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Позиция Украины

В тот же день заместитель министара обороны Украины Анна Маляр прокомментировала сообщения о ранении Залужного. Она опровергла предположения о том, что его отсутствие на публике связано с ранением.

Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались Анна Маляр заместитель министра обороны Украины

Маляр добавила, что информационную волну о возможном исчезновении Залужного запустили россияне. Подобные публикации, но о гибели военачальника, она уже комментировала 10 мая. «На протяжении недель трех такие сообщения. Все живы», — сообщила замминистра.

10 мая Залужный не принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. Глава комитета адмирал Роб Бауэр сообщил, что главком ВСУ в письме объяснил ему свое отсутствие напряженной обстановкой на фронте.