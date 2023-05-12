Главком ВСУ впервые появился на публике после слухов о его гибели

Главком ВСУ Залужный впервые появился на публике после слухов о его гибели

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный впервые появился на публике после слухов о его гибели и дал интервью журналисту Дмитрию Комарову. Оно прошло в эфире телеканала 1+1

«Советская армия жила в ВСУ долго, и еще там где-то есть отголоски. Но мои подчиненные знают: если я где-то найду представителя Советской армии на какой-либо должности — я долго разбираться не буду», — заявил главком ВСУ.

Ранее появилась информация о гибели Залужного, однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ее опровергла. «На протяжении недель трех такие сообщения. Все живы», — сообщила замминистра.

10 мая Залужный не принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. Глава комитета адмирал Роб Бауэр сообщил, что главком ВСУ написал ему письмо, в котором объяснил отсутствие напряженной обстановкой на фронте.