Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:22, 11 октября 2024Бывший СССР

Военные ВСУ навели удар на свой командный пункт из-за TikTok

Боец ВС РФ: видео военных ВСУ в TikTok помогли навести удар по командному пункту

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) снимали видеоролики в социальной сети TikTok возле своего командно-наблюдательного пункта (КНП), что помогло российским военным навести удар. Об этом РИА Новости рассказал оператор беспилотников подразделения группировки «Юг» с позывным Печорин.

«Поразили КНП, расположение у него было "хорошее". Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они [в] TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение», — сказал он.

Печорин подчеркнул, что в результате удара беспилотника КНП ВСУ возле населенного пункта Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) был полностью уничтожен.

Ранее боец «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Борис Овчаров потребовал запретить TikTok из-за жалоб солдат ВСУ. «Как ни откроешь приложение, то появляются видео "Мы голые, босые, нас командование бросило, еды у нас нет, мы такая-то бригада"», — заявил боец.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      «Сейчас у него агония». Командир спецназа «Ахмат» высказался о судьбе Зеленского на фоне провалов ВСУ

      Китай модернизировал танки с учетом СВО

      Россиянам рассказали об изменениях в платежках за ЖКУ в 2025 году

      Российские военные уничтожили антенны Starlink ВСУ

      В России пообещали освободить всех пленных в Курской области

      Алаудинов рассказал о панике в рядах ВСУ в Курской области

      Унесенного ураганом «Милтон» рыбака нашли в ста километрах от побережья Мексики

      Назначена дата суда над рэпером P. Diddy

      В Москве иностранец объяснил перевод денег террористам долгом

      Врачи развеяли популярный миф о каше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше