Военные ВСУ навели удар на свой командный пункт из-за TikTok

Боец ВС РФ: видео военных ВСУ в TikTok помогли навести удар по командному пункту

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) снимали видеоролики в социальной сети TikTok возле своего командно-наблюдательного пункта (КНП), что помогло российским военным навести удар. Об этом РИА Новости рассказал оператор беспилотников подразделения группировки «Юг» с позывным Печорин.

«Поразили КНП, расположение у него было "хорошее". Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они [в] TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение», — сказал он.

Печорин подчеркнул, что в результате удара беспилотника КНП ВСУ возле населенного пункта Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) был полностью уничтожен.

Ранее боец «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Борис Овчаров потребовал запретить TikTok из-за жалоб солдат ВСУ. «Как ни откроешь приложение, то появляются видео "Мы голые, босые, нас командование бросило, еды у нас нет, мы такая-то бригада"», — заявил боец.